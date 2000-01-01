(Паксеваткина) Матрона Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1905
Рождение ребёнка
20.12.1905
Дочь: Анисия Андреевна
Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кацавриас Полина Андреевна
Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якшамкина Анисия Андреевна
Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич
Смерть
Неизвестно