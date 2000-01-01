(Паксеваткина) Матрона Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Паксеваткина) Матрона Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1905

Муж: Герасимов Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
20.12.1905

Дочь: Анисия Андреевна

Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кацавриас Полина Андреевна

Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симдянкин Егор Андреевич

Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якшамкина Анисия Андреевна

Отец ребёнка: Герасимов Андрей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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