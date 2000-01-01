Симдянкина (Арзамаскина) Устинья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симдянкина (Арзамаскина) Устинья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симдянкин Александр Егорович

Отец ребёнка: Симдянкин Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Симдянкин Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Егоровна

Отец ребёнка: Симдянкин Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симдянкин Виктор Егорович

Отец ребёнка: Симдянкин Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симдянкин Николай Егорович

Отец ребёнка: Симдянкин Егор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симдянкин Егор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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