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Головкин Гавриил Андреевич

Место рождения

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

11.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Головкин Андрей Иванович

Мать: Головкина (Ратникова) Евдокия Васильевна

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конова Надежда Гавриловна

Мать ребёнка: Головкина Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головкина Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
02.02.1933

Сын: Головкин Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Головкина Екатерина Алексеевна

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Смерть
11.07.1942
Ромашково, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Погиб во время войны

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