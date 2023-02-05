Головкин Гавриил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти11.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конова Надежда Гавриловна
Мать ребёнка: Головкина Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1933
Сын: Головкин Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Головкина Екатерина Алексеевна
Смерть
11.07.1942
Ромашково, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Погиб во время войны