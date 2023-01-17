Головкин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Рождение ребёнка
14.08.1893
Сын: Головкин Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Головкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Головкин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Головкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
15.05.1904 ст.
Дочь: Зайцева Елена Андреевна
Мать ребёнка: Головкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
27.02.1907
Сын: Головкин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Головкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
16.10.1910
Мать ребёнка: Головкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Головкин Гавриил Андреевич
Мать ребёнка: Головкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Головкина Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно