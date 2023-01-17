Головкин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловкин Андрей Иванович

Головкин Андрей Иванович

avatar

Место рождения

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Головкин Иван Ефремов

Мать: Головкина Евдокия Васильевна

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.08.1893

Сын: Головкин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Головкина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Головкин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Головкина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
15.05.1904 ст.

Дочь: Зайцева Елена Андреевна

Мать ребёнка: Головкина Евдокия Васильевна

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.02.1907

Сын: Головкин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Головкина Евдокия Васильевна

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.10.1910

Сын: Головкин Яков Андреевич

Мать ребёнка: Головкина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Головкин Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: Головкина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Головкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Головкина Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close