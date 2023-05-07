Головкина Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловкина Екатерина Алексеевна

Головкина Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1933

Сын: Головкин Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Головкин Гавриил Андреевич

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конова Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Головкин Гавриил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головкин Гавриил Андреевич

Смерть
2006
Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область