Головкина Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1933
Сын: Головкин Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Головкин Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конова Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Головкин Гавриил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2006