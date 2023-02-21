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Обрядов Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1847

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1847

Отец: Обрядов Виктор Ильич

Мать: Обрядова Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
27.11.1873

Сын: Обрядов Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Обрядова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Обрядов Осип Дмитриевич

Мать ребёнка: Обрядова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Обрядов Елизар Дмитриевич

Мать ребёнка: Обрядова Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова Анна Фёдоровна

Смерть
1894
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