Обрядов Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1847
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1847
Отец: Обрядов Виктор Ильич
Рождение ребёнка
27.11.1873
Мать ребёнка: Обрядова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Обрядова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Обрядов Елизар Дмитриевич
Мать ребёнка: Обрядова Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обрядова Анна Фёдоровна
Смерть
1894