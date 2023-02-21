Обрядова Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1873

Сын: Обрядов Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Обрядов Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Обрядов Осип Дмитриевич

Отец ребёнка: Обрядов Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Обрядов Елизар Дмитриевич

Отец ребёнка: Обрядов Дмитрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Дмитрий Викторович

Смерть
Неизвестно
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