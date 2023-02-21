Обрядова (Чаркова) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова (Чаркова) Мария Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1835

Дочь: Пелагея Викторовна

Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Обрядов Николай Викторович

Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич

Рождение ребёнка
01.02.1839

Дочь: Парфёнова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич

Рождение ребёнка
19.11.1842

Дочь: Степанида Викторовна

Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич

Рождение ребёнка
14.12.1844

Сын: Обрядов Николай Викторович

Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич

Рождение ребёнка
19.05.1846

Сын: Обрядов Иван Викторович

Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич

Рождение ребёнка
04.10.1847

Сын: Обрядов Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич

Рождение ребёнка
13.01.1850

Дочь: Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич

Рождение ребёнка
11.07.1852

Сын: Обрядов Пётр Викторович

Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич

Рождение ребёнка
26.10.1853

Дочь: Парасковья Викторовна

Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич

Рождение ребёнка
07.04.1856

Дочь: Анна Викторовна

Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич

Рождение ребёнка
23.06.1857

Сын: Обрядов Иван Викторович

Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Виктор Ильич

Смерть
Неизвестно
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