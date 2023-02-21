Обрядова (Чаркова) Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1835
Дочь: Пелагея Викторовна
Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Обрядов Николай Викторович
Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич
Рождение ребёнка
01.02.1839
Дочь: Парфёнова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич
Рождение ребёнка
19.11.1842
Дочь: Степанида Викторовна
Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич
Рождение ребёнка
14.12.1844
Сын: Обрядов Николай Викторович
Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич
Рождение ребёнка
19.05.1846
Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич
Рождение ребёнка
04.10.1847
Сын: Обрядов Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич
Рождение ребёнка
13.01.1850
Дочь: Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич
Рождение ребёнка
11.07.1852
Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич
Рождение ребёнка
26.10.1853
Дочь: Парасковья Викторовна
Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич
Рождение ребёнка
07.04.1856
Дочь: Анна Викторовна
Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич
Рождение ребёнка
23.06.1857
Отец ребёнка: Обрядов Виктор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обрядов Виктор Ильич
Смерть
Неизвестно