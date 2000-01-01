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Обрядов Иван Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1857

Отец: Обрядов Виктор Ильич

Мать: Обрядова Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Обрядов Иван Иванович

Мать ребёнка: Обрядова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Обрядов Николай Иванович

Мать ребёнка: Обрядова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Обрядова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Обрядов Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Обрядова Агриппина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова Агриппина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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