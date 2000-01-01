Обрядов Иван Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1857
Отец: Обрядов Виктор Ильич
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Обрядова Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Обрядова Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Обрядова Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Обрядов Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Обрядова Агриппина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно