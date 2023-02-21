Обрядова Агриппина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Обрядов Иван Викторович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Обрядов Иван Викторович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Обрядов Иван Викторович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Обрядов Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Обрядов Иван Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно