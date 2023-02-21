Обрядова Агриппина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова Агриппина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Обрядов Иван Иванович

Отец ребёнка: Обрядов Иван Викторович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Обрядов Николай Иванович

Отец ребёнка: Обрядов Иван Викторович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Обрядов Иван Викторович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Обрядов Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Обрядов Иван Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Иван Викторович

Смерть
Неизвестно
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