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Гошев Петр Адрианович

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Место рождения

Малая Санница, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Санница, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
30.01.1880 ст.

Жена: Гошева Евдокия Леонтьевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Гошев Андрей Петрович

Мать ребёнка: Гошева Евдокия Леонтьевна

Малая Санница, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Лебедева Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Гошева Евдокия Леонтьевна

Малая Санница, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1893 ст.

Сын: Гошев Григорий Петрович

Мать ребёнка: Гошева Евдокия Леонтьевна

Малая Санница, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1899 ст.

Дочь: Кислякова Александра Петровна

Мать ребёнка: Гошева Евдокия Леонтьевна

Малая Санница, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
Неизвестно
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