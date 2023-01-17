Гошев Петр Адрианович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Гошева Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Лебедева Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Гошева Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
08.01.1893 ст.
Мать ребёнка: Гошева Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
09.11.1899 ст.
Дочь: Кислякова Александра Петровна
Мать ребёнка: Гошева Евдокия Леонтьевна
Смерть
Неизвестно