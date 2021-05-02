Гошева (Вологдина) Евдокия Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Гошев Петр Адрианович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Лебедева (Гошева) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Гошев Петр Адрианович
Рождение ребёнка
08.01.1893 ст.
Отец ребёнка: Гошев Петр Адрианович
Рождение ребёнка
09.11.1899 ст.
Дочь: Кислякова (Гошева) Александра Петровна
Отец ребёнка: Гошев Петр Адрианович
Смерть
Неизвестно