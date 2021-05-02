Гошева (Вологдина) Евдокия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГошева (Вологдина) Евдокия Леонтьевна

Гошева (Вологдина) Евдокия Леонтьевна

Место рождения

Большая Санница, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Санница, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
30.01.1880 ст.

Муж: Гошев Петр Адрианович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Гошев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Гошев Петр Адрианович

Малая Санница, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Лебедева (Гошева) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Гошев Петр Адрианович

Малая Санница, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1893 ст.

Сын: Гошев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Гошев Петр Адрианович

Малая Санница, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1899 ст.

Дочь: Кислякова (Гошева) Александра Петровна

Отец ребёнка: Гошев Петр Адрианович

Малая Санница, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.