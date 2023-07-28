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Кислякова (Гошева) Александра Петровна

Место рождения

Малая Санница, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

09.11.1899 ст.

Дата смерти

30.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.11.1899 ст.
Рождение
09.11.1899 ст.

Отец: Гошев Петр Адрианович

Мать: Гошева Евдокия Леонтьевна

Малая Санница, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
01.06.1918 ст.

Муж: Кисляков Егор Степанович

Рождение ребёнка
?.11.1926

Сын: Кисляков Николай Егорович

Отец ребёнка: Кисляков Егор Степанович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кисляков Михаил Егорович

Отец ребёнка: Кисляков Егор Степанович

Рождение ребёнка
15.02.1932

Сын: Кисляков Аркадий Егорович

Отец ребёнка: Кисляков Егор Степанович

Рождение ребёнка
04.05.1937

Сын: Кисляков Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Кисляков Егор Степанович

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
14.05.1940

Дочь: Михина Галина Егоровна

Отец ребёнка: Кисляков Егор Степанович

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Смерть
30.03.1990
Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ