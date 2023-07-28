Кислякова (Гошева) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения09.11.1899 ст.
Дата смерти30.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.11.1899 ст.
Рождение
09.11.1899 ст.
Отец: Гошев Петр Адрианович
Бракосочетание
01.06.1918 ст.
Рождение ребёнка
?.11.1926
Сын: Кисляков Николай Егорович
Отец ребёнка: Кисляков Егор Степанович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Кисляков Егор Степанович
Рождение ребёнка
15.02.1932
Сын: Кисляков Аркадий Егорович
Отец ребёнка: Кисляков Егор Степанович
Рождение ребёнка
04.05.1937
Сын: Кисляков Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Кисляков Егор Степанович
Рождение ребёнка
14.05.1940
Дочь: Михина Галина Егоровна
Отец ребёнка: Кисляков Егор Степанович
Смерть
30.03.1990