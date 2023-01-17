Кисляков Егор (Георгий) Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисляков Егор (Георгий) Степанович

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Место рождения

Савино, Котласский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.05.1898

Дата смерти

06.06.1953

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1898

Отец: Кисляков Степан Ефимович

Мать: Кислякова Александра Ивановна

Савино, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
01.06.1918 ст.

Жена: Кислякова Александра Петровна

Рождение ребёнка
?.11.1926

Сын: Кисляков Николай Егорович

Мать ребёнка: Кислякова Александра Петровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кисляков Михаил Егорович

Мать ребёнка: Кислякова Александра Петровна

Рождение ребёнка
15.02.1932

Сын: Кисляков Аркадий Егорович

Мать ребёнка: Кислякова Александра Петровна

Рождение ребёнка
04.05.1937

Сын: Кисляков Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Кислякова Александра Петровна

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
14.05.1940

Дочь: Михина Галина Егоровна

Мать ребёнка: Кислякова Александра Петровна

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Смерть
06.06.1953
Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
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