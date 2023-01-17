Кисляков Егор (Георгий) Степанович
Место рождения
Дата рождения06.05.1898
Дата смерти06.06.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1898
Бракосочетание
01.06.1918 ст.
Рождение ребёнка
?.11.1926
Сын: Кисляков Николай Егорович
Мать ребёнка: Кислякова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Кислякова Александра Петровна
Рождение ребёнка
15.02.1932
Сын: Кисляков Аркадий Егорович
Мать ребёнка: Кислякова Александра Петровна
Рождение ребёнка
04.05.1937
Сын: Кисляков Анатолий Егорович
Мать ребёнка: Кислякова Александра Петровна
Рождение ребёнка
14.05.1940
Дочь: Михина Галина Егоровна
Мать ребёнка: Кислякова Александра Петровна
Смерть
06.06.1953