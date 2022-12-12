Кислякова (Кузнецова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти29.01.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
19.11.1895 ст.
Дочь: Кислякова Мария Степановна
Отец ребёнка: Кисляков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
06.05.1898
Отец ребёнка: Кисляков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
27.09.1899 ст.
Сын: Кисляков Савватий Степанович
Отец ребёнка: Кисляков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
01.09.1902 ст.
Дочь: Кислякова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Кисляков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
02.07.1904 ст.
Дочь: Кислякова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Кисляков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
24.01.1906 ст.
Сын: Кисляков Ксенофонт Степанович
Отец ребёнка: Кисляков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисляков Филипп Степанович
Отец ребёнка: Кисляков Степан Ефимович
Смерть
29.01.1906 ст.