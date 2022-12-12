Кислякова (Кузнецова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова (Кузнецова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

29.01.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1893 ст.

Муж: Кисляков Степан Ефимович

Рождение ребёнка
19.11.1895 ст.

Дочь: Кислякова Мария Степановна

Отец ребёнка: Кисляков Степан Ефимович

Савино, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.05.1898

Сын: Кисляков Егор Степанович

Отец ребёнка: Кисляков Степан Ефимович

Савино, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.09.1899 ст.

Сын: Кисляков Савватий Степанович

Отец ребёнка: Кисляков Степан Ефимович

Савино, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.09.1902 ст.

Дочь: Кислякова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Кисляков Степан Ефимович

Савино, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.07.1904 ст.

Дочь: Кислякова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Кисляков Степан Ефимович

Савино, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.01.1906 ст.

Сын: Кисляков Ксенофонт Степанович

Отец ребёнка: Кисляков Степан Ефимович

Савино, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Филипп Степанович

Отец ребёнка: Кисляков Степан Ефимович

Савино, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
29.01.1906 ст.
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