Рыдзелев Андрей Власьевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Рыдзелев Влас Акимович
Бракосочетание
14.01.1894
Жених казак А.В. Рыдзелев 18л(1876) и невеста мещанка г. Майкопа Екатерина Авраамовна Иващенкова 19л(1875). Оюа первым браком. Поручители по жениху: казаки Антон Захарович Коптев и Феодотий Иванович ... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1894
Дочь: Рыдзелева Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Рыдзелева Екатерина Авраамовна
Восприемники: казак Тит Павлович Соловьев и жена казака Анастасия Васильевна Службина
Рождение ребёнка
03.07.1898
Сын: Рыдзелев Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Рыдзелева Екатерина Авраамовна
Восприемники: Казак Феодосий Иванович Милаев и казачка Татьяна Макарьевна Приймина
Рождение ребёнка
13.01.1902
Мать ребёнка: Рыдзелева Екатерина Авраамовна
Восприемники: казак Тимофей Николаевич Карташов и жена казака Мария Авраамовна Бабенкова
Рождение ребёнка
05.08.1906
Дочь: Рыдзелева Марья Андреевна
Мать ребёнка: Рыдзелева Екатерина Авраамовна
Восприемники: Полтавской губ. казак Григорий Бигунов и казачка Татьяна Макаровна Примина
Смерть
Неизвестно