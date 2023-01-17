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Рыдзелев Андрей Власьевич

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Рыдзелев Влас Акимович

Мать: Рыдзелева Мария Федоровна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
14.01.1894

Жена: Рыдзелева Екатерина Авраамовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казак А.В. Рыдзелев 18л(1876) и невеста мещанка г. Майкопа Екатерина Авраамовна Иващенкова 19л(1875). Оюа первым браком. Поручители по жениху: казаки Антон Захарович Коптев и Феодотий Иванович ... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1894

Дочь: Рыдзелева Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Рыдзелева Екатерина Авраамовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Тит Павлович Соловьев и жена казака Анастасия Васильевна Службина
Рождение ребёнка
03.07.1898

Сын: Рыдзелев Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Рыдзелева Екатерина Авраамовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Казак Феодосий Иванович Милаев и казачка Татьяна Макарьевна Приймина
Рождение ребёнка
13.01.1902

Сын: Рыдзелев Федор Андреевич

Мать ребёнка: Рыдзелева Екатерина Авраамовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Тимофей Николаевич Карташов и жена казака Мария Авраамовна Бабенкова
Рождение ребёнка
05.08.1906

Дочь: Рыдзелева Марья Андреевна

Мать ребёнка: Рыдзелева Екатерина Авраамовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Полтавской губ. казак Григорий Бигунов и казачка Татьяна Макаровна Примина
Смерть
Неизвестно
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