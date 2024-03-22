Рыдзелев Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыдзелев Федор Андреевич

Рыдзелев Федор Андреевич

avatar

Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

13.01.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1902

Отец: Рыдзелев Андрей Власьевич

Мать: Рыдзелева Екатерина Авраамовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Тимофей Николаевич Карташов и жена казака Мария Авраамовна Бабенкова
Военная служба
04.07.1916
Должность/Звание приказный Воинская часть 7-й Кубансий пластунский полк Место рождения Кубанская обл., Екатеринодарский отдел, ст. Кирпильская Причина выбытия болен Тип документа Карточка на прибывших... Показать все
Военная служба
16.11.1916
Должность/Звание приказный Воинская часть 7-й Кубанский пластунский батальон Место рождения Кубанская обл., Екатеринодарский отдел, ст. Кирпильская Причина выбытия болен Тип документа Карточка на приб... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close