Рыдзелев Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1902
Восприемники: казак Тимофей Николаевич Карташов и жена казака Мария Авраамовна Бабенкова
Военная служба
04.07.1916
Должность/Звание приказный Воинская часть 7-й Кубансий пластунский полк Место рождения Кубанская обл., Екатеринодарский отдел, ст. Кирпильская Причина выбытия болен Тип документа Карточка на прибывших... Показать все
Военная служба
16.11.1916
Должность/Звание приказный Воинская часть 7-й Кубанский пластунский батальон Место рождения Кубанская обл., Екатеринодарский отдел, ст. Кирпильская Причина выбытия болен Тип документа Карточка на приб... Показать все
Смерть
Неизвестно