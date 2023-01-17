Рыдзелева (Иващенкова) Екатерина Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыдзелева (Иващенкова) Екатерина Авраамовна

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Место рождения

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
14.01.1894

Муж: Рыдзелев Андрей Власьевич

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казак А.В. Рыдзелев 18л(1876) и невеста мещанка г. Майкопа Екатерина Авраамовна Иващенкова 19л(1875). Оюа первым браком. Поручители по жениху: казаки Антон Захарович Коптев и Феодотий Иванович ... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1894

Дочь: Рыдзелева Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Рыдзелев Андрей Власьевич

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Тит Павлович Соловьев и жена казака Анастасия Васильевна Службина
Рождение ребёнка
03.07.1898

Сын: Рыдзелев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Рыдзелев Андрей Власьевич

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Казак Феодосий Иванович Милаев и казачка Татьяна Макарьевна Приймина
Рождение ребёнка
13.01.1902

Сын: Рыдзелев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Рыдзелев Андрей Власьевич

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Тимофей Николаевич Карташов и жена казака Мария Авраамовна Бабенкова
Рождение ребёнка
05.08.1906

Дочь: Рыдзелева Марья Андреевна

Отец ребёнка: Рыдзелев Андрей Власьевич

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Полтавской губ. казак Григорий Бигунов и казачка Татьяна Макаровна Примина
Смерть
Неизвестно
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