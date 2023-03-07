Рыдзелева (Карташова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыдзелева (Карташова) Мария Федоровна

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
1872

Муж: Рыдзелев Влас Акимович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казак Василий Рыдзелев и казачья дочь М.Ф.Карташова 19л(1853). Оба первым браком.
Рождение ребёнка
15.04.1874

Дочь: Рыдзелева Ирина Власиевна

Отец ребёнка: Рыдзелев Влас Акимович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Павел Григорьевич Кибирев и девица Пелагея Кирилловна Милаева
Рождение ребёнка
1876

Сын: Рыдзелев Андрей Власьевич

Отец ребёнка: Рыдзелев Влас Акимович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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