Рыдзелева (Карташова) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1872
Жених казак Василий Рыдзелев и казачья дочь М.Ф.Карташова 19л(1853). Оба первым браком.
Рождение ребёнка
15.04.1874
Дочь: Рыдзелева Ирина Власиевна
Отец ребёнка: Рыдзелев Влас Акимович
Восприемники: казак Павел Григорьевич Кибирев и девица Пелагея Кирилловна Милаева
Рождение ребёнка
1876
Сын: Рыдзелев Андрей Власьевич
Отец ребёнка: Рыдзелев Влас Акимович
Смерть
Неизвестно