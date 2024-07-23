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Колосов Леонтий Игнатьевич

Место рождения

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Колосов Игнатий Алексеевич

Мать: Колосова Ксения Митрофановна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Агриппина Прокопьевна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1887

Сын: Колосов Семён Леонтьевич

Мать ребёнка: Колосова Агриппина Прокопьевна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Колосова Агриппина Прокопьевна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно

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