Колосов Леонтий Игнатьевич
Место рожденияд. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Колосова Агриппина Прокопьевна
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Колосова Агриппина Прокопьевна
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно