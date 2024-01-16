Колосова Ксения Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Фёкла Игнатьевна
Отец ребёнка: Колосов Игнатий Алексеевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1858
Сын: Колосов Кирилл Игнатьевич
Отец ребёнка: Колосов Игнатий Алексеевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1863
Сын: Колосов Леонтий Игнатьевич
Отец ребёнка: Колосов Игнатий Алексеевич
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1865
Сын: Колосов Филипп Игнатьевич
Отец ребёнка: Колосов Игнатий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно