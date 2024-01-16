Колосова Ксения Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Ксения Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фёкла Игнатьевна

Отец ребёнка: Колосов Игнатий Алексеевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1858

Сын: Колосов Кирилл Игнатьевич

Отец ребёнка: Колосов Игнатий Алексеевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1863

Сын: Колосов Леонтий Игнатьевич

Отец ребёнка: Колосов Игнатий Алексеевич

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1865

Сын: Колосов Филипп Игнатьевич

Отец ребёнка: Колосов Игнатий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Игнатий Алексеевич

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно
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