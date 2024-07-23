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Колосов Игнатий Алексеевич

Место рождения

д. Сиринская

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Колосов Алексей Иванович

Мать: Колосова Параскева Меркурьевна

д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Ксения Митрофановна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фёкла Игнатьевна

Мать ребёнка: Колосова Ксения Митрофановна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1858

Сын: Колосов Кирилл Игнатьевич

Мать ребёнка: Колосова Ксения Митрофановна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1863

Сын: Колосов Леонтий Игнатьевич

Мать ребёнка: Колосова Ксения Митрофановна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1865

Сын: Колосов Филипп Игнатьевич

Мать ребёнка: Колосова Ксения Митрофановна

Смерть
Неизвестно

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