Колосов Игнатий Алексеевич
Место рожденияд. Сиринская
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Фёкла Игнатьевна
Мать ребёнка: Колосова Ксения Митрофановна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1858
Сын: Колосов Кирилл Игнатьевич
Мать ребёнка: Колосова Ксения Митрофановна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1863
Сын: Колосов Леонтий Игнатьевич
Мать ребёнка: Колосова Ксения Митрофановна
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1865
Сын: Колосов Филипп Игнатьевич
Мать ребёнка: Колосова Ксения Митрофановна
Смерть
Неизвестно