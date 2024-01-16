Колосов Семён Леонтьевич
Место рожденияд. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Дата рождения1887
Дата смерти26.12.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
До 1914
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
28.12.1917
Мать ребёнка: Колосова Параскева Капитоновна
д. Шиловщина Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский с\\с д. Шиловщина
Рождение ребёнка
25.10.1919
Дочь: Летовальцева Мария Семёновна
Мать ребёнка: Колосова Параскева Капитоновна
Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Колосова Параскева Капитоновна
Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Рождение ребёнка
14.05.1923
Сын: Колосов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Колосова Параскева Капитоновна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Колосов Афанасий Семёнович
Мать ребёнка: Колосова Параскева Капитоновна
Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Смерть
26.12.1930
Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Колосова Параскева Капитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Семёновна
Мать ребёнка: Колосова Параскева Капитоновна
Похороны
Неизвестно
Верхняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Кладбище