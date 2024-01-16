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Колосов Семён Леонтьевич

Место рождения

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с

Дата рождения

1887

Дата смерти

26.12.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Колосов Леонтий Игнатьевич

Мать: Колосова Агриппина Прокопьевна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
До 1914

Жена: Колосова Параскева Капитоновна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
28.12.1917

Сын: Колосов Павел Семёнович

Мать ребёнка: Колосова Параскева Капитоновна

д. Шиловщина Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский с\\с д. Шиловщина
Рождение ребёнка
25.10.1919

Дочь: Летовальцева Мария Семёновна

Мать ребёнка: Колосова Параскева Капитоновна

Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Рождение ребёнка
1921

Сын: Колосов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Колосова Параскева Капитоновна

Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Рождение ребёнка
14.05.1923

Сын: Колосов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Колосова Параскева Капитоновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Колосов Афанасий Семёнович

Мать ребёнка: Колосова Параскева Капитоновна

Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Смерть
26.12.1930
Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Колосова Параскева Капитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Семёновна

Мать ребёнка: Колосова Параскева Капитоновна

Похороны
Неизвестно
Верхняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Кладбище
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