Карташева Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева Акулина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Карташев Андрей Казак Д. Новопавловской Петров

Отец ребёнка: Карташев Петр Отст. Плотник Д. Новопавловской Иванов

Рождение ребёнка
1750

Сын: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров

Отец ребёнка: Карташев Петр Отст. Плотник Д. Новопавловской Иванов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Карташев Петр Казак Кр.Полуденной Петров

Отец ребёнка: Карташев Петр Отст. Плотник Д. Новопавловской Иванов

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Карташев Василий Рекрут Д. Новопавловской Петров

Отец ребёнка: Карташев Петр Отст. Плотник Д. Новопавловской Иванов

Рождение ребёнка
20.04.1767

Дочь: Белова Ирина Петрова

Отец ребёнка: Карташев Петр Отст. Плотник Д. Новопавловской Иванов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкашенина Параскева Петрова

Отец ребёнка: Карташев Петр Отст. Плотник Д. Новопавловской Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Петр Отст. Плотник Д. Новопавловской Иванов

Смерть
1790
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