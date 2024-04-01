Карташева Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1735
Рождение ребёнка
1750
Рождение ребёнка
1755
Рождение ребёнка
Около 1761
Рождение ребёнка
20.04.1767
Дочь: Белова Ирина Петрова
Отец ребёнка: Карташев Петр Отст. Плотник Д. Новопавловской Иванов
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790