Карташев Петр Отст. Плотник Д. Новопавловской Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смерти06.05.1776
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкашенина (Карташева) Параскева Петрова
Мать ребёнка: Карташева Акулина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Сын: Карташев Андрей Казак Д. Новопавловской Петров
Мать ребёнка: Карташева Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров
Мать ребёнка: Карташева Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Карташев Петр Казак Кр.Полуденной Петров
Мать ребёнка: Карташева Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Карташев Василий Рекрут Д. Новопавловской Петров
Мать ребёнка: Карташева Акулина Иванова
Рождение ребёнка
20.04.1767
Дочь: Белова (Карташева) Ирина Петрова
Мать ребёнка: Карташева Акулина Иванова
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
06.05.1776
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
65 лет