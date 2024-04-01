Карташев Петр Отст. Плотник Д. Новопавловской Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташев Петр Отст. Плотник Д. Новопавловской Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

06.05.1776

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкашенина (Карташева) Параскева Петрова

Мать ребёнка: Карташева Акулина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташева Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1735

Сын: Карташев Андрей Казак Д. Новопавловской Петров

Мать ребёнка: Карташева Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Карташев Иван Казак Д. Новопавловской Петров

Мать ребёнка: Карташева Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Карташев Петр Казак Кр.Полуденной Петров

Мать ребёнка: Карташева Акулина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Карташев Василий Рекрут Д. Новопавловской Петров

Мать ребёнка: Карташева Акулина Иванова

Рождение ребёнка
20.04.1767

Дочь: Белова (Карташева) Ирина Петрова

Мать ребёнка: Карташева Акулина Иванова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
06.05.1776
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
65 лет

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