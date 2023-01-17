Колотов Григорий Филаретович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1828
Сын: Колотов Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Колотова Агриппина Мироновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Колотов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Колотова Агриппина Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно