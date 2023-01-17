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Колотов Григорий Филаретович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Колотов Филарет Харлампиевич

Мать: Колотова Евдокия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Колотов Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Колотова Агриппина Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Колотов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Колотова Агриппина Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Агриппина Мироновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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