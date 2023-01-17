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Колотов Филарет Харлампиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Колотов Харлампий

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.01.1806

Жена: Колотова Евдокия Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1806

Жена: Колотова Матрона Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806

Сын: Колотов Григорий Филаретович

Мать ребёнка: Колотова Евдокия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Колотов Яков Филаретович

Мать ребёнка: Колотова Матрона Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Колотов Вонифатий Филаретович

Мать ребёнка: Колотова Матрона Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Колотов Андриан Филаретович

Мать ребёнка: Колотова Матрона Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1814

Дочь: Агафия Филаретовна

Мать ребёнка: Колотова Матрона Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещена
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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