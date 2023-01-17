Колотов Филарет Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Колотов Харлампий
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806
Сын: Колотов Григорий Филаретович
Мать ребёнка: Колотова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Колотова Матрона Петровна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Колотов Вонифатий Филаретович
Мать ребёнка: Колотова Матрона Петровна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Колотов Андриан Филаретович
Мать ребёнка: Колотова Матрона Петровна
Рождение ребёнка
?.02.1814
Дочь: Агафия Филаретовна
Мать ребёнка: Колотова Матрона Петровна
Не крещена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно