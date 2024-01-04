Колотов Андриан Филаретович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
03.12.1836
Сын: Колотов Андрей Андреянович
Мать ребёнка: Колотова Матрона Ивановна
Крещение
22.10.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839
Сын: Колотов Степан Андрианович
Мать ребёнка: Колотова Анна Дмитриевна
Крещение
28.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.09.1845
Дочь: Анна Андреяновна
Мать ребёнка: Колотова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.10.1849
Дочь: Иустина Адриановна
Мать ребёнка: Колотова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.01.1851
Сын: Колотов Василий Андрианович
Мать ребёнка: Колотова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Анна Андреяновна
Мать ребёнка: Колотова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колотова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно