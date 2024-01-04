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Колотов Андриан Филаретович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Колотов Филарет Харлампиевич

Мать: Колотова Матрона Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.12.1836

Сын: Колотов Андрей Андреянович

Мать ребёнка: Колотова Матрона Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.10.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839

Сын: Колотов Степан Андрианович

Мать ребёнка: Колотова Анна Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.09.1845

Дочь: Анна Андреяновна

Мать ребёнка: Колотова Анна Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.10.1849

Дочь: Иустина Адриановна

Мать ребёнка: Колотова Анна Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.01.1851

Сын: Колотов Василий Андрианович

Мать ребёнка: Колотова Анна Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Анна Андреяновна

Мать ребёнка: Колотова Анна Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Матрона Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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