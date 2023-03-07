Колотов Василий Андрианович
Место рождения
Дата рождения07.01.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1851
Крещение
22.08.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Евсегний Данилов Климовских
Крещение
12.02.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Павла Иванова Окулова жена Вера Васильева
Смерть
Неизвестно