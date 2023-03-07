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Колотов Василий Андрианович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.01.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1851

Отец: Колотов Андриан Филаретович

Мать: Колотова Анна Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.08.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Евсегний Данилов Климовских
Крещение
12.02.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Павла Иванова Окулова жена Вера Васильева
Смерть
Неизвестно
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