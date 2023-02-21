Колотова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Колотов Степан Андрианович

Отец ребёнка: Колотов Андриан Филаретович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1845

Дочь: Анна Андреяновна

Отец ребёнка: Колотов Андриан Филаретович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.10.1849

Дочь: Иустина Адриановна

Отец ребёнка: Колотов Андриан Филаретович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.01.1851

Сын: Колотов Василий Андрианович

Отец ребёнка: Колотов Андриан Филаретович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Анна Андреяновна

Отец ребёнка: Колотов Андриан Филаретович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Андриан Филаретович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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