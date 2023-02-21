Колотова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Колотов Степан Андрианович
Отец ребёнка: Колотов Андриан Филаретович
Рождение ребёнка
?.09.1845
Дочь: Анна Андреяновна
Отец ребёнка: Колотов Андриан Филаретович
Рождение ребёнка
09.10.1849
Дочь: Иустина Адриановна
Отец ребёнка: Колотов Андриан Филаретович
Рождение ребёнка
07.01.1851
Сын: Колотов Василий Андрианович
Отец ребёнка: Колотов Андриан Филаретович
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Анна Андреяновна
Отец ребёнка: Колотов Андриан Филаретович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно