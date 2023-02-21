Колотова Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Матрона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1836

Сын: Колотов Андрей Андреянович

Отец ребёнка: Колотов Андриан Филаретович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Андриан Филаретович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1838
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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