Колотова Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1836
Сын: Колотов Андрей Андреянович
Отец ребёнка: Колотов Андриан Филаретович
Крещение
12.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1838