Колотова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

До 1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1806

Муж: Колотов Филарет Харлампиевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806

Сын: Колотов Григорий Филаретович

Отец ребёнка: Колотов Филарет Харлампиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1806
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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