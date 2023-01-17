Колотова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиДо 1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806
Сын: Колотов Григорий Филаретович
Отец ребёнка: Колотов Филарет Харлампиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1806