Колотова Агриппина Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотова Агриппина Мироновна

Колотова Агриппина Мироновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Колотов Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Колотов Григорий Филаретович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Колотов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Колотов Григорий Филаретович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Григорий Филаретович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close