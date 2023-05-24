Максим Васильев
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Парасковья Максимова
Мать ребёнка: Катерина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Еремей Максимов
Мать ребёнка: Катерина Михайлова
Смерть
Неизвестно