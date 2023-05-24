Максим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Васильев

Максим Васильев

Место рождения

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Василий

Мать: не указана

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Парасковья Максимова

Мать ребёнка: Катерина Михайлова

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Еремей Максимов

Мать ребёнка: Катерина Михайлова

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.