Катерина Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Васильев
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Парасковья Максимова
Отец ребёнка: Максим Васильев
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Еремей Максимов
Отец ребёнка: Максим Васильев
Смерть
Неизвестно