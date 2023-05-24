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Катерина Михайлова

Место рождения

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Васильев

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Парасковья Максимова

Отец ребёнка: Максим Васильев

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Еремей Максимов

Отец ребёнка: Максим Васильев

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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