Волков Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Волков Иван Логинович
Мать: Волкова Агафья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1896
Рождение ребёнка
20.10.1896
Мать ребёнка: Волкова (Гусева) Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
08.10.1898
Дочь: (Волкова) Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Волкова (Гусева) Параскева Михайлова