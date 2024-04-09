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Волков Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Волков Иван Логинович

Мать: Волкова Агафья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1896

Жена: Волкова (Гусева) Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
20.10.1896

Сын: Волков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Волкова (Гусева) Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
08.10.1898

Дочь: (Волкова) Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Волкова (Гусева) Параскева Михайлова

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