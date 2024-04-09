Волкова (Гусева) Параскева Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1896
Рождение ребёнка
20.10.1896
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1898
Дочь: (Волкова) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович