Волкова (Гусева) Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Гусева) Параскева Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1896

Муж: Волков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1896

Сын: Волков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1898

Дочь: (Волкова) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович

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