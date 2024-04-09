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Волков Иван Логинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Пол

Мужской

Отец

Около 1816 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Дети

1863 г.р.
1864 г.р.
Около 1873 г.р.
Около 1885 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Волков Логин Гуриевич

Мать: Волкова Анна Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Агафья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1863

Дочь: (Волков) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
04.08.1864

Сын: Волков Василий Иванович

Мать ребёнка: Волкова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Волков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Волкова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: (Волкова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Агафья Петровна

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