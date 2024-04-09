Волков Иван Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Волков Логин Гуриевич
Мать: Волкова Анна Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Агафья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1863
Дочь: (Волков) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
04.08.1864
Мать ребёнка: Волкова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1873
Мать ребёнка: Волкова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: (Волкова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Агафья Петровна