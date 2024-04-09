Волкова Анна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Волков Логин Гуриевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Волкова) Матрона Логиновна
Отец ребёнка: Волков Логин Гуриевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Балашева (Волкова) Варвара Логиновна
Отец ребёнка: Волков Логин Гуриевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Волков Логин Гуриевич