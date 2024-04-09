Волкова Анна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Анна Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Волков Иван Логинович

Отец ребёнка: Волков Логин Гуриевич

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Волкова) Матрона Логиновна

Отец ребёнка: Волков Логин Гуриевич

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Балашева (Волкова) Варвара Логиновна

Отец ребёнка: Волков Логин Гуриевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Волков Сергей Логинович

Отец ребёнка: Волков Логин Гуриевич

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