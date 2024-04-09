Волкова Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Агафья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1863 г.р.
1864 г.р.
Около 1873 г.р.
Около 1885 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Иван Логинович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1863

Дочь: (Волков) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Логинович

Рождение ребёнка
04.08.1864

Сын: Волков Василий Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Логинович

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Волков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Логинович

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: (Волкова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Логинович

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