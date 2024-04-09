Волкова Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Иван Логинович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1863
Дочь: (Волков) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Логинович
Рождение ребёнка
04.08.1864
Отец ребёнка: Волков Иван Логинович
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Волков Иван Логинович
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: (Волкова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Логинович