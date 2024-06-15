Новоторцев Иван Стефанович 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новоторцев Иван Стефанович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Новоторцев Стефан Кирилин?

Мать: Новоторцева Марфа Матвеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1795

Жена: Новоторцева (Галина) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Новоторцева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Новоторцева (Галина) Анна Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
19.04.1801

Жена: Новоторцева (Кошелева) Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Новоторцев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Новоторцева (Галина) Анна Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1808

Сын: Новоторцев Савва Иванович

Мать ребёнка: Новоторцева (Кошелева) Аксинья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Новоторцев Яков Иванович

Мать ребёнка: Новоторцева (Кошелева) Аксинья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Новоторцева) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Новоторцева (Кошелева) Аксинья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
06.03.1817

Сын: Новоторцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Новоторцева (Кошелева) Аксинья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
17.02.1823

Дочь: Глушкова (Новоторцева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Новоторцева (Кошелева) Аксинья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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