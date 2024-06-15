Новоторцев Иван Стефанович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1795
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Новоторцева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Новоторцева (Галина) Анна Петрова
Бракосочетание
19.04.1801
Рождение ребёнка
1805
Сын: Новоторцев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Новоторцева (Галина) Анна Петрова
Рождение ребёнка
05.01.1808
Сын: Новоторцев Савва Иванович
Мать ребёнка: Новоторцева (Кошелева) Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Новоторцева (Кошелева) Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Новоторцева) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Новоторцева (Кошелева) Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1817
Мать ребёнка: Новоторцева (Кошелева) Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1823
Дочь: Глушкова (Новоторцева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Новоторцева (Кошелева) Аксинья Ивановна
Смерть
Неизвестно