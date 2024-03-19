Новоторцева (Галина) Анна Петрова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1795
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Новоторцев Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Новоторцев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Новоторцев Иван Стефанович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно