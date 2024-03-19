Новоторцева (Галина) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоторцева (Галина) Анна Петрова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1795

Муж: Новоторцев Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Новоторцев Иван Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Новоторцев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Новоторцев Иван Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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