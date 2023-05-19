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Новоторцев Яков Иванович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Новоторцев Иван Стефанович

Мать: Новоторцева Аксинья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1845

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Новоторцева Ольга Акимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1850

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Новоторцева Ольга Акимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1854

Сын: Новоторцев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Новоторцева Ольга Акимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.05.1858

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Новоторцева Ольга Акимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоторцева Ольга Акимова

Смерть
Неизвестно
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