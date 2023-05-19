Новоторцев Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
09.11.1845
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Новоторцева Ольга Акимова
Рождение ребёнка
09.07.1850
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Новоторцева Ольга Акимова
Рождение ребёнка
09.12.1854
Сын: Новоторцев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Новоторцева Ольга Акимова
Рождение ребёнка
01.05.1858
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Новоторцева Ольга Акимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно