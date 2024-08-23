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Косягин Василий Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.04.1885

Дата смерти

После 10.11.1911

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1885

Отец: Косягин Иван Иванович

Мать: Косягина (Флорова) Агриппина Акинфьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.04.1885
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
06.02.1905

Жена: Косягина (Никулина) Пелагея Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1906

Дочь: (Косягина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Косягина (Никулина) Пелагея Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1908

Сын: Косягин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Косягина (Никулина) Пелагея Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.06.1909

Дочь: (Косягина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Косягина (Никулина) Пелагея Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1911

Сын: Косягин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Косягина (Никулина) Пелагея Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1913

Дочь: (Косягина) Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Косягина (Никулина) Пелагея Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 10.11.1911

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