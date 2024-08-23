Косягин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения08.04.1885
Дата смертиПосле 10.11.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1885
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.04.1885
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
06.02.1905
Рождение ребёнка
14.02.1906
Дочь: (Косягина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Косягина (Никулина) Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
18.01.1908
Мать ребёнка: Косягина (Никулина) Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
19.06.1909
Дочь: (Косягина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Косягина (Никулина) Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
10.11.1911
Сын: Косягин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Косягина (Никулина) Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
11.11.1913
Дочь: (Косягина) Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Косягина (Никулина) Пелагея Николаевна
Смерть
После 10.11.1911