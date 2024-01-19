Косягина (Никулина) Пелагея Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1888
Дата смертиПосле 11.11.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1888
Крещение
21.10.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
06.02.1905
Рождение ребёнка
14.02.1906
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Косягин Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1908
Отец ребёнка: Косягин Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1909
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Косягин Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1911
Сын: Косягин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Косягин Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1913
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Косягин Василий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 11.11.1913