Косягина (Никулина) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косягина (Никулина) Пелагея Николаевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.10.1888

Дата смерти

После 11.11.1913

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1888

Отец: Еремин-Никулин Николай Павлович

Мать: Еремина-Никулина Ксения Артемьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.10.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
06.02.1905

Муж: Косягин Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1906

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Косягин Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1908

Сын: Косягин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Косягин Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.06.1909

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Косягин Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1911

Сын: Косягин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Косягин Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1913

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Косягин Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 11.11.1913
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