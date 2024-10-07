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Еремин-Никулин Николай Павлович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.05.1866

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1866

Отец: Еремин Павел Николаевич

Мать: Еремина Евдокия Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.05.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1885

Жена: Еремина-Никулина (Захарова) Ксения Артемьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1886

Сын: Еремин-Никулин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Еремина-Никулина (Захарова) Ксения Артемьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1888

Дочь: Косягина (Никулина) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Еремина-Никулина (Захарова) Ксения Артемьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1890

Сын: Никулин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Еремина-Никулина (Захарова) Ксения Артемьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.05.1893

Дочь: Еремина (Никулина) Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Никулин Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1900

Сын: Никулин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Еремина-Никулина (Захарова) Ксения Артемьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1901

Дочь: (Никулина) Марина Николаевна

Мать ребёнка: Еремина-Никулина (Захарова) Ксения Артемьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: (Никулина) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Еремина-Никулина (Захарова) Ксения Артемьевна

Рождение ребёнка
23.09.1905

Дочь: (Никулина) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Еремина-Никулина (Захарова) Ксения Артемьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.10.1913

Жена: Никулина Надежда Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1914

Сын: Никулин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Никулина Надежда Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1915

Дочь: (Никулина) Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Никулина Надежда Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1917

Сын: Никулин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Никулина Надежда Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Никулина) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Никулина Надежда Яковлевна

Смерть
После 16.02.1920

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