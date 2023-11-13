Никулин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1898

Дата смерти

После 04.05.1910

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898

Отец: Еремин-Никулин Николай Павлович

Мать: не указана

Восприемник
20.09.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Константин Михайлович Еремин-Никулин
Восприемник
04.05.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александра Михайловна Никулина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.05.1910
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