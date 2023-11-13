Никулин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1898
Дата смертиПосле 04.05.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898
Отец: Еремин-Никулин Николай Павлович
Мать: не указана
Восприемник
20.09.1908
Константин Михайлович Еремин-Никулин
Восприемник
04.05.1910
Александра Михайловна Никулина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 04.05.1910