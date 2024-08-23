Еремина (Никулина) Агриппина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.05.1893
Дата смертиМежду 16.02.1920 и 1924
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1893
Отец: Еремин-Никулин Николай Павлович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1913
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Еремин Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Еремин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
05.08.1918
Отец ребёнка: Еремин Фёдор Петрович
Смерть
Между 16.02.1920 и 1924