Еремина (Никулина) Агриппина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремина (Никулина) Агриппина Николаевна

Еремина (Никулина) Агриппина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.05.1893

Дата смерти

Между 16.02.1920 и 1924

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1893

Отец: Еремин-Никулин Николай Павлович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.01.1913

Муж: Еремин Фёдор Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Еремин Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
05.08.1918

Сын: Еремин Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 16.02.1920 и 1924

Мы используем куки для улучшения работы сайта.