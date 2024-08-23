Еремин Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения15.02.1893
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1893
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
16.02.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
31.01.1913
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Еремин Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Еремина (Никулина) Агриппина Николаевна
Рождение ребёнка
05.08.1918
Мать ребёнка: Еремина (Никулина) Агриппина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1922
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1927
Рождение ребёнка
01.01.1932
Рождение ребёнка
24.07.1934
Рождение ребёнка
05.01.1937
Рождение ребёнка
26.03.1940
Дочь: (Еремина) Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Еремина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
22.02.1943
Смерть
После 01.07.1951