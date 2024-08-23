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Еремин Фёдор Петрович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.02.1893

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Вычислено 1860 г.р.

Жена

Около 1893 г.р.
1903 г.р.

Дети

Около 1916 г.р.
1918 г.р.
Около 1922 г.р.
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Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1893

Отец: Еремин Пётр Степанович

Мать: Еремина (Романова) Наталья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремина Евдокия Яковлевна

Крещение
16.02.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
31.01.1913

Жена: Еремина (Никулина) Агриппина Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Еремин Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Еремина (Никулина) Агриппина Николаевна

Рождение ребёнка
05.08.1918

Сын: Еремин Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Еремина (Никулина) Агриппина Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Еремин Николай Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремина Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
01.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремина Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
24.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремина Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
05.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремина Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
26.03.1940

Дочь: (Еремина) Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Еремина Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
22.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремина Евдокия Яковлевна

Смерть
После 01.07.1951

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