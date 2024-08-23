Еремина Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1903

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

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1940 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
14.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
24.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
05.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
26.03.1940

Дочь: (Еремина) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
22.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Петрович

Смерть
После 01.07.1951

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