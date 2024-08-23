Еремина Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1903
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1927
Рождение ребёнка
01.01.1932
Рождение ребёнка
24.07.1934
Рождение ребёнка
05.01.1937
Рождение ребёнка
26.03.1940
Дочь: (Еремина) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Еремин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1943
Смерть
После 01.07.1951